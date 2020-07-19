شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة خلال الـ48 ساعة المقبلة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع باحث المناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية (تسميات)، عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خلال الـ48 ساعة المقبلة- بمشيئة الله- على عدة مناطق.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع خلال “48” ساعة القادمة من اليوم الأحد إلى مساء غدا الاثنين، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى جنوب منطقتي الرياض والشرقية”.

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وأضاف أنه من المتوقع جريان للسيول على أجزاء من مناطق نجران ومرتفعات عسير وجازان وشرقها وغزارة في الأمطار على الربع الخالي.

كما توقع رياح من متوسطة لقوية على أجزاء من الساحل الغربي والوسطى والشرقية والجنوبية اليوم وغدا الاثنين -إلا أن يصرفها الله-.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة الى جازان ومناطق (مكة المكرّمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران، المدينة المنوّرة)، وسماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.