"الجيش الليبي" بقيادة حفتر ينشر تسجيلا لحفل تخرج دفعة من الطلبة العسكريين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي

نشر مكتب إعلام القيادة العامة لـ الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر السبت تسجيلا لحفل تخريج دفعة جديدة من الطلبة العسكريين الذي شهدته الكلية العسكرية توكرة مطلع يوليو الجاري.

وكان "الجيش الوطني الليبي" احتفل قبل نحو أسبوع بتخريج الدفعة 52 من الكلية العسكرية والدفعة 27 من الكلية البحرية، بحضور المشير خليفة حفتر.

وذكر بيان لمكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن هذه الدفعات ستنضم إلى وحدات القوات المسلحة التي تسعى القيادة العامة لبناء أركانها وتثبيت أساسها في نفس الوقت الذي تحارب فيه الإرهاب وأطماع الغزاة المجرمين، وفقا لما ذكرته صحيفة "أخبار ليبيا 24".