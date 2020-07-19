تعرف على فوائد تناول الزبادي مع زيت الزيتون على صحتك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اللبن الزبادي يعتبر من العناصر الغذائية التي يتم تناولها أحياناً بشكل يومي، فهو من أكثر العناصر الغنية بالكالسيوم الذي يقوي العظام بالإضافة إلى أنّه يرطب الجلد، ويحمي من الإصابة بالتلبكات المعوية.



ويدخل اللبن الزّبادي بالكثير من الوصفات والخلطات التي ترطب وتوحد لون البشرة وتقوي الشعر.

زيت الزيتون

زيت الزيتون يتم الحصول على زيت الزيتون الطبيعي من خلال عصر ثمار الزيتون الناضجة والنظيفة، وهو يعتبر مفيداً جداً وضرورياً جداً للجسم، حيث يحتوي على حمض الأوليك الذي يعد من الأحماض الدهنية الأُحاديّة غير المشبعة، كما يمد زيت الزيتون الجسم بالطاقة من خلال السّعرات الحراريّة الموجودة فيه، فيشعر الفرد بالنشاط والحيوية، كما يعطي إحساساً بالدفء عند تناوله في الشتاء، ويعتبر من العناصر التي يتم تناولها بشكل يومي إما من خلال استعماله في الطبخ، إما بتناوله وحده أو مع الزعتر.

فوائد لبن الزبادي مع زيت الزيتون

لتناول اللبن الزبادي وزيت الزيتون العديد من الفوائد لأعضاء الجسم الداخلية والخارجية، فمن فوائده بشكل عام:

ــ يعتبر غذاءً مهماً، حيث يمد الجسم بالطاقة؛ لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن، والزيوت، خصوصاً بعد الصيام في رمضان، حيث ينصح بتناوله على السحور.

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ــ يقلل فرص الإصابة بالأمراض، ويرفع مستوى مناعة الجسم، ويحمي عضلة القلب.

ــ يحمي من الإصابة بأمراض الدم، ويحافظ على مستويات الكولسترول ضمن المعدل الطبيعي؛ لتميز زيت الزيتون باحتوائه على أحماض دهنية مقاومة للتشبع، بالإضافة إلى مضادات الأكيدة، مثل فيتامين هـ، وفيتامين أ، وفيتامين ك.

ــ يُنصح تناوله لعلاج مشاكل الكبد والمرارة؛ حيث يعتبر مليّناً طبيعياً، ويساعد على التخلص من الحصوات الموجودة في المثانة.

ــ يسهل تناول لبن الزبادي وزيت الزّيتون عملية الهضم، كما يساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة.

ــ يساعد الالتزام بتناول زيت الزيتون ولبن الزبادي لمدة شهرين بشكل يومي على التقليل من حدة نوبات الصداع وخصوصاً لمن يعاني من مرض الشّقيقة.

ــ يقلل خطر الإصابة بمشاكل والتهابات المفاصل، حيث يعدّ كلّ من زيت الزيتون ولبن الزبادي من العناصر الضروريّة جداً للعظام.

ــ يقاوم الالتهابات، ويعالج النزلات الصدرية، ويقضي على البكتيريا.

ــ يستخدم للتخلص من القشرة الموجودة في الشعر، حيث يتم وضع معلقتين من زيت الزيتون الطبيعي، وكأس من اللبن الزبادي في إناء، وخلطهما جيداً حتى يمتزجا معاً، ودهن فروة الرأس بالمزيج، وتركه لمدة نصف ساعة، وغسله بالماء الفاتر والصابون، كما يساعد المزيج نفسه على التخفيف حدة الهالات السوداء حول العينين، بوضع لمدة ساعة يومياً عند المساء على الهالات السوداء.