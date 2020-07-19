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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طفل يسقط من الطابق الخامس فينجو بأعجوبة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
تمكّن رجل من إنقاذ طفل من الموت، وذلك بعد التقاطه قبل ارتطامه بالأرض، عقب سقوطه من شقته الواقعة في الطابق الخامس، بمبنى سكني في الصين.
وعرض فيديو استجابة الرجل السريعة بعدما شاهد طفلا يبلغ من العمر عامين وهو يتدلى بشكل خطير من حافة يصل ارتفاعها لما يقارب الثلاثين مترا.
ووفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الحادثة وقعت بمقاطعة جيانغسو، شرق الصين، حيث كان الطفل لوحده بالمنزل، عندما تسلق كرسيا وصولا لنافذة مفتوحة بإحدى الغرف.
وبعدما سقط على مكيف هواء مركب على إحدى حواف المبنى، ليقع بعدها من هناك بين أيدي أحد جيرانه وهو لي ديهاي، الذي قال إن الطفل نقل للمستشفى لإجراء مجموعة من الفحوصات له، حيث تبيّن أنه لم يتعرض لإصابات خطيرة.
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