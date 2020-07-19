تطبيق إلكتروني لمكافحة التنمر عبر الإنترنت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ابتكر باحثون من جامعة أشتون في مدينة برمنجهام البريطانية تطبيقا الكترونيا يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة التنمر عبر الإنترنت.



وأفاد الموقع الإلكتروني "ميديكال برس" المتخصص في مجال الأبحاث العلمية أن التطبيق الجديد يحمل اسم "بول ستوب"، ويمكن تحميله ودمجه بشكل مباشر في تطبيقات التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين من أعمال التنمر والرسائل الاستفزازية.

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وقام بتطوير هذا التطبيق الباحث سيميو سالاوي المتخصص في مجال الهندسة والعلوم الفيزيائية، وكان يستهدف في الأساس حماية المستخدمين من المراهقين الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما أو أكثر.

ويستفيد من هذا التطبيق مستخدمو تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تويتر والذين كثيرا ما يتعرضون للرسائل الاستفزازية وأنشطة التنمر عبر الانترنت، لاسيما بعد أن أدى الاغلاق لمكافحة جائحة كورونا إلى اتجاه الكثيرين إلى الانترنت، كوسيلة للتواصل الاجتماعي وتمضية الوقت.

ويتميز تطبيق "بول ستوب" بقدرته على متابعة الأنشطة التي يقوم بها المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء عمليات مسح مستمرة بحثا على الرسائل المسيئة لضمان عدم تعرض المستخدم لهذه النوعية من الرسائل، كما أنه يراقب التدوينات التي يكتبها المستخدم نفسه لضمان عدم احتوائها على أي عبارات أو ألفاظ مسيئة.

ويعمل التطبيق بواسطة معادلة خوارزمية يمكنها فهم اللغة المكتوبة وتحليلها من أجل رصد أي محتوى مسيئ.