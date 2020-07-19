16 إصابة جديدة بكورونا في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأحد، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، بنهاية يوم 18 يوليو/ تموز الجاري، نزولاً من 22 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة، إضافة إلى لجنة الصحة المحلية في شينجيانغ، إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 13 حالة في مدينة أورومتشي عاصمة منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين، وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج وسجلت في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد وإقليم شاندونغ بشرق البلاد.

وقالت لجنة الصحة في بلدة تشينغداو بإقليم شاندونغ، إن الحالات المؤكدة في الإقليم كانت لموظف من شركة الصين للبترول والكيماويات الحكومية يعمل في الكويت، وكانت لجنة الصحة في تشينغداو قد شخصت أيضاً إصابة ثمانية آخرين من موظفي الشركة كانوا قادمين من الكويت، الجمعة، كمرضى لا تظهر عليهم أعراض.

وسجل بر الصين الرئيسي، السبت، 42 حالة إصابة جديدة لمرضى لا تظهر عليهم أعراض في المُجمل من بينهم 18 حالة جديدة لمرضى لا تظهر عليهم أعراض في أورومتشي، وقالت اللجنة الوطنية: إنه بحلول السبت بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83660 حالة، بينما ظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.