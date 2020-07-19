انقلاب حافلة سياحية في كندا يودي بحياة 3 أشخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون بجروح خطرة، بعد انقلاب حافلة لمراقبة أنهر الجليد، السبت، في موقع سياحي شعبي في جبال روكي في مقاطعة ألبرتا بغرب كندا، على ما أفادت وسائل إعلام كندية.

وأوضحت قناة «سي بي سي» العامة، أن حافلة الدفع الرباعي انقلبت لسبب لا يزال مجهولاً بعد ظهر السبت، في المنطقة التي تضم مجلدة كولومبيا في محمية جاسبر الوطنية في ألبرتا.

وبيّنت صور نشرها شهود عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مركبة منقلبة على سطحها بين الصخور عند منحدر، ووقعت الحادثة مع حافلة تابعة لشركة «برسوت» التي تقل سياحاً على مركباتها الرباعية الدفع إلى مجلدة أثاباسكا، وفق «سي بي أس».

ومن بين ركاب الحافلة الـ27، لقي ثلاثة بالغين حتفهم، كما أصيب عدد من الركاب الآخرين بجروح خطرة، وفق بيان للشرطة الفيدرالية نشرته وسائل الإعلام الكندية، واستخدمت طوافات وسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة، وفق قنوات تلفزيونية محلية.

ووقعت الحادثة في إحدى أهم المناطق السياحية في الغرب الكندي على طول جادة المجلدات (آيسفيلدز باركواي) التي تعبر متنزهي بانف وجاسبر الوطنيين.