شكرا لقرائتكم خبر عن 363 إصابة بكورونا في فيكتوريا الأسترالية.. وغرامة 140 دولاراً لمن لا يضع كمامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت ولاية فيكتوريا، ثاني أكثر ولايات أستراليا سكاناً، 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأحد، بعد تسجيل 217 حالة السبت.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، دانييل أندروز، إنه سيتم إلزام الناس في ملبورن بوضع كمامات لدى خروجهم من بيوتهم وإلا تعرضوا لغرامة قدرها 200 دولار أسترالي (ما يعادل 140 دولاراً).

وأضاف أن ثلاثة أشخاص آخرين توفوا بسبب كوفيد-19، ليرتفع مجمل عدد حالات الوفاة بالولاية منذ بدء الجائحة إلى 38 حالة.

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