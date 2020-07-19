شكرا لقرائتكم خبر عن 202 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 202، ليصل إلى 201574 إصابة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد وفيات المرض في البلاد إلى 9084 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

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