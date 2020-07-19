شاعر الطفولة محمد الظاهر يكــتـــب قصيـــدة الــــوداع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

نعى د. باسم الطويسي، وزير الثقافة الأردني، الشاعر محمد أحمد الظاهر، المعروف ب«شاعر الأطفال»، الذي توفي إثر أزمة قلبية، عن عمر يناهز 69 عاماً.

وذكرت أسرة الراحل الذي كتب مقدمة العديد من أعمال الرسوم المتحركة ولديه دواوين شعرية أغلبها موجّهة للطفل أنه رحل فجأة، وترك إرثاً لن يندثر، وأعلنت تشييع جثمانه في لواء عين الباشا غربي عمّان.

وُلد الظاهر في مخيم عقبة جبر في أريحا عام 1951، وعمل معلماً في مدارس وكالة غوث الدولية للاجئين الفلسطينيين في الأردن، ثم مديراً للتحرير في يومية «الدستور» الأردنية، وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين.

نشر الراحل قصائد وترجمات في دوريات وصحف عدّة، ولديه إصدارات وطنية وأخرى حول سير شخصيات أدبية، لكنه عُرف أكثر ب«شاعر الأطفال».

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كتب كلمات أعمال تلفزيونية وإذاعية عدّة تستهدف الناشئة، بينها «ماركو» و«سنبل» و«سميد» و«روبوتان»، ولديه مجموعات قصصية وأعمال غنائية ذات صلة أنتجتها الأمم المتحدة.

فيما سجّل الظاهر نشيد «الأطفال العرب» وأعمالاً مسرحية للفئة ذاتها، ونال جوائز عدّة في أدب الطفل، بينها جائزة «الدولة التقديرية» في عمّان عام 1999، وجائزة الملكة نور لأدب الأطفال في حقل الشعر 1989، وجائزة أفضل مسرحية للأطفال في مركز هيا الثقافي بالاشتراك مع فؤاد الشوملي، وجائزة أدب الأطفال من جمعية المكتبات الأردنية، كما حصل على الجائزة العربية «مصطفى عزوز لأدب الطفل» في دورة 2014 - 2015.

من إصدارات الراحل الأدبية: «لم أكن نائماً لكنه الواقع والحلم»، و«أغنيات للعراق»، و«الطائرات الورقية»، و«حكايات ترويها البنات»، و«رحلة إلى مصر وسيناء»، وغيرها، فضلاً عن ديوانه «فلسطين» الذي تضمن 10 قصائد للأطفال باللغة الإنجليزية.

ولد محمد أحمد عبد الجواد الظاهر في مخيم عقبة جبر في أريحا يوم 31 أغسطس/ آب 1951م - 27 شوال 1370 ه. حصل على دبلوم لغة إنجليزية من كلية تدريب عمّان 1974. عمل معلماً في مدارس وكالة الغوث الدولية في الأردن. وعمل مديراً للتحرير في جريدة الدستور الأردنية، وعمل مراسلاً لمجلة ميدل إيست الإنجليزية.

كتب أعمال اليونيسيف الشعرية الغنائية، ونشيد بطاقات اليونيسيف، ونشيد الأطفال العرب، ومقدمات كثيرة لبرامج الأطفال، كما كتب برامج إذاعية وتلفزيونية، وعدداً كبيراً من قصائد الأطفال المغناة للإذاعة والتلفزيون، وأعمالاً مسرحية.

وقد وصلت كتاباته إلى عدد من الصحف والمجلات العربية المهاجرة في قبرص وباريس ولندن، ومجلات في العراق والكويت.