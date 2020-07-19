أمير الكويت يجري عملية جراحية بعد ساعات من تكليف ولي العهد بإدارة شؤون البلاد

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح بأن حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد أجرى عملیة جراحیة صباح ھذا الیوم تكللت بفضل الله تعالى بالتوفیق والنجاح مبتھلین إلى الباري جل وعلا أن ینعم على سموه بالشفاء العاجل ویدیم علیه موفور الصحة وتمام العافیة وأن یحفظه من كل مكروه".

​وكان وزير الديوان الأميري الكويتي، أعلن مساء أمس السبت، صدور أمر أميري، يسمح بموجبه الاستعانة بولي العهد، بشكل مؤقت، بهدف ممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية.

ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي عهد في دولة الكويت، منذ السابع من فبراير/ شباط عام 2006، وفي 20 فبراير/شباط، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.

وأعلنت الديوان الأميري في الكويت، في وقت سابق أمس السبت، دخول أمير البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تداولوا يوم الخميس الماضي، أنباء عن تدهور الحالة الصحية لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ومعاناته من عارض صحي مفاجئ.