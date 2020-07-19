تزامنا مع زيارة ظريف... القضاء العراقي يصدر بيانا بشأن اغتيال سليماني والمهندس

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وقال المجلس، في بيان صحفي، إن "إجراءات التحقيق في حادث المطار تمت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث وتعامل القضاء العراقي مع تلك الحادثة باعتبارها جريمة جنائية حصلت على أرض عراقية وقسم من المجني عليهم فيها من العراقيين".

وأضاف: "تم الإجراء وفق قواعد التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث تم إجراء الكشف والمرتسم على محل الحادث ودونت أقوال قسم من المدعين بالحق الشخصي والممثل القانوني عن سفارة جمهورية إيران الإسلامية عن المجني عليهم من الإيرانيين".

وتابع البيان "تمت مخاطبة وزارة الخارجية العراقية وأمانة مجلس الوزراء بخصوص تفاصيل أخرى تخص الحادث، وإن اجراءات التحقيق منذ زمن الحادث مستمرة وفق القانون العراقي".

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وزير الخارجية محمد جواد ظريف على رأس وفد سياسي الى العاصمة العراقية بغداد، ليلتقي بالشخصات السياسية البارزة في العراق وإجراء مباحثات مع السؤولين العراقيين.

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.