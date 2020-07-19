وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إن "هيئة الحشد الشعبي، وضعت جدارية كبيرة في مكان اغتيال سليماني والمهندس داخل أسوار مطار بغداد الدولي. ​ووصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف على رأس وفد سياسي الى العاصمة العراقية بغداد، ليلتقي بالشخصات السياسية البارزة في العراق وإجراء مباحثات مع السؤولين العراقيين. يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول ما فعله ظريف مجرد وصوله إلى مطار بغداد... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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