هيفاء وهبي تصل إلى مصر لاسترجاع "حقوقها"... فيديو

وتأتي زيارة هيفاء وهبي إلى مصر بعد ابتعاد قصري عن مصر بسبب إغلاق المطارات خلال فترة تطبيق الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت هيفاء وهبي قد قالت خلال مداخلتها الهاتفية ضمن برنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب أن غيابها عن مصر هو قسري وستعود إلى هناك في وقت قريب.

ويضع محبّو هيفاء آمالهم بزيارة نجمتهم المفضلة الى القاهرة لوضع النقاط على الحروف واسترداد حقها المسلوب، ومتابعة تطوّرات قضية "النصب" الّتي سبق وتحدّثت عنها إعلامياً وتحوّلت إلى قضية رأي عام.

فانشغل الإعلام العربي في الأسابيع الماضية بقضية سوء الأمانة من قبل محمد وزيري والّتي نتج عنها الاستيلاء على أموال هيفاء وهبي بالإضافة إلى وحدات سكنية تملكها كانت قد أوكلته بشرائها وفق تغريدات الأخيرة.