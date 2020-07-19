مصر تقترب من الإعلان عن لقاح مضاد لفيروس كورونا

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا فى وزارة الصحة المصرية، "إننا مازلنا فى مرحلة الذروة، رغم تراجع عدد الإصابات، ولدينا توقعات باستمرار هذا التراجع فى أعداد الإصابات والوفيات".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

ونقلت وسائل إعلام محلية عن حسني القول إن "هذا التراجع نتيجة نجاح حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تبنتها الدولة".

وأضاف "هناك دراسات جارية الآن للتوصل إلى لقاح مصرى لعلاج الفيروس، وكان من المفترض أن تنتهى منذ أيام، ولكن هناك إجراءات إحصائية مازالت قيد الفحص، ونتطلع لنشر تلك الدراسات بالنشرات العلمية العالمية فور الانتهاء".

Advertisements

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة المصرية للإصابات اليومية بمرض كوفيد-19، أمس السبت، تسجيل أقل إصابات يومية منذ شهرين.

وتراجعت إصابات وباء (كوفيد 19) عن الـ700 حالة للمرة الأولى منذ شهرين لتسجل اليوم 698 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 87172 حالة، فيما سجلت 63 وفاة لترتفع الوفيات إلى 4351 وفاة.

وأشار البيان إلى "خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى اليوم".