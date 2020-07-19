السفير العراقي في السعودية يكشف تفاصيل زيارة الكاظمي إلى المملكة

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وقال الجنابي في تصريحات لـصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الزيارة ستركز على تطوير العلاقات العراقية السعودية وتعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب تطوير علاقة العراق بمحيطه العربي وجيرانه".

وأوضح أن "وفدا عراقيا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي، وصل إلى الرياض، أمس، لبدء اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي"، مضيفا "تستمر الاجتماعات، وستتوج بزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وتابع الجنابي: "المتوقع أن الزيارة، وهي الأولى لرئيس الوزراء إلى خارج العراق، ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتوقع تطوير وتعزيز هذه العلاقات إلى مستوى طموح القيادة في البلدين، ومستوى طموح الشعبين الجارين الشقيقين"، لافتا إلى أن "الزيارة ستركز على تطوير العلاقة بين العراق ومحيطه العربي وجيرانه، وهذا هو الهدف الرئيسي لها"، مشيراً إلى أن "المحادثات ستتناول قضايا الإقليم والمنطقة والعالم وجائحة (كورونا) وغيرها".

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السعودية وإيران على التوالي الأسبوع الجاري في محاولة لتحقيق توازن في العلاقات مع الغريمين الإقليميين خلال أول رحلة خارجية له منذ استلام منصبه.