شكرا لقرائتكم خبر عن ومن اللعب ما قتل.. تفاصيل جديدة فى حادث مقتل مصرى بالكويت بسبب الهواية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت صحيفة الراى، تفاصيل جديدة فى حادث مقتل شاب مصرى بالكويت بسبب هواية " الباركور"، حيث سقط من أعلى بناية فى منطقة المنقف بالكويت، أثناء القفز برفقة أصدقائه فهوت به هوايته من أعلى الطابق التاسع ليسقط جثة هامدة.

ووفق ما نقله مصدر أمني لـ«الراي»، فإن الشاب يبلغ من العمر 16 عاماً كان يلعب ما يهوى، وهي رياضة الباركور فوق أسطح المباني، حيث كان برفقة اثنين من أصدقائه، وعلى حافة أسطح العمارات الشاهقة كان يقفز بهلواناً من عمارة إلى اخرى ممارساً رشاقته، الا أن ما حدث أنهى هوايته إلى الأبد، إذ فقد حياته معها، وهوى من الطابق التاسع أرضاً وسقط جثة هامدة يسبح وسط بركة من الدماء بعد أن اختل توازنه.



وأضاف المصدر أن أصدقاء الضحية هرعوا إلى حارس البناية وأخبروه بما حصل، فسارع إلى إبلاغ عمليات وزارة الداخلية، وعلى الفور توجهت دوريات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المكان، وعند وصولهم، تبين أن الضحية فارق الحياة لحظة السقوط، وتم انتداب رجال الأدلة الجنائية وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي، وسجلت قضية قتل بالخطأ، بعد الاستماع إلى أقوال الشهود، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية».