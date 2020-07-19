شكرا لقرائتكم خبر عن الدیوان الأمیرى الكويتى: أمير البلاد أجرى عملية جراحية ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح وزیر شؤون الدیوان الأمیرى الكويتى الشیخ علي جراح الصباح، بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أجرى عملیة جراحیة صباح الیوم تكللت بالتوفیق والنجاح، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الكويت. وكان قد أعلن وزير الديوان الأميرى الشيخ على الجراح، صدور أمر أميرى بالاستعانة بولي العهد؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا، وكان وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتي الشيخ علي الجراح، قد أعلن في وقت سابق، دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى؛ لإجراء فحوصات طبية.

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