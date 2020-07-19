شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 667 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 49687 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد، شفاء 667 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 49 ألفا و687 حالة. وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان، نقلته وكالة الانباء الكويتية "كونا"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ667 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان الوزير، قد أعلن أمس السبت، شفاء 639 حالات من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى أمس إلى 49 ألفا و20 متعافيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شفاء 667 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 49687 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.