شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، فلسطينيين من محافظة الخليل، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية فى الخليل ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت كلًا من : أمير أبو زينة وعصام النتشة، وذلك بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما، في منطقة واد أبو كتيلة شمال مدينة الخليل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، 3 مواطنين آخرين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وأصيب فلسطينيين، برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم بلاطة في نابلس، واعتداءات، وتخريب لمحتويات المنازل، كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

من جانبه قال نادي الأسير، في بيان، إن مواطنين جرى اعتقالهما من طولكرم، وهما: علي حسين عودة (40 عاما)، وبشار درويش مصاري (41 عاما).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من الخليل، وهما: أمير أبو زينة، وعصام النتشة، ومواطن آخر من مخيم بلاطة شرق نابلس، وهو وائل سميح حشاش (22 عاماً)، رافق اعتقاله مواجهات أدت إلى إصابة مواطنين آخرين برصاص الاحتلال.

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تجدر الإشارة إلى أن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال قد اقتحمت بالأمس مخيم الجلزون شمال رام الله، واختطفت ثلاثة مواطنين، وهم: رائد إبراهيم البياري (19 عاماً)، وقصي رائد بركات (19 عاماً)، وعبد الله محمد شراكة (18 عاماً).

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين آخرين من القدس في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم فتى وهم: الفتى محمد عجلوني، ومحمد حجيج، وعلاء العجلاوني.