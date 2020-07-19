الجيش اليمني: مقتل قيادي حوثي بارز في مواجهات بالضالع

اليمن/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل قيادي حوثي بارز في مواجهات بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقال موقع الجيش "سبتمبر نت" إن "القيادي في المليشيا المتمردة (جماعة الحوثي) علي محمد علي الزراقي، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بنيران الجيش، في جبهة باب غلق، غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع".

وأضاف أن "الزراقي يعد قائد ما تسميه المليشيا المتمردة، عمليات جبهات محافظة الضالع".

وأفاد الموقع بأن "قوات الجيش استدرجت مجموعة من المليشيا الحوثية، شرق مديرية الحشاء في ذات المحافظة، وباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها"، دون ذكر رقم محدد.

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ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين، حول ما أفاد به الجيش اليمني.

وتخضع معظم محافظة الضالع لسلطة القوات الحكومية بما ذلك مركزها مدينة الضالع، فيما لا يزال الحوثيون يسيطرون على بعض مناطق المحافظة.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على صنعاء وعدة محافظات تحتوي على أكثر من نصف إجمالي سكان البلاد.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.