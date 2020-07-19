وزير الخارجية الإيراني يزور العراق

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

بدأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الأحد، زيارة رسمية إلى العراق، غير محددة المدة.

وبحسب مراسل الخليج 365، كان في استقباله حال وصوله إلى مطار بغداد الدولي، نظيره العراقي فؤاد حسين.

وسيلتقي ظريف خلال هذه الزيارة، رؤساء الوزراء مصطفى الكاظمي، والجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين.

Advertisements

كما سيلتقي في إقليم كردستان، الرئيس نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومته مسرور بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

كما سيجتمع ظريف برئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، في وقت لاحق ببغداد.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول إيراني للعراق منذ تولي الكاظمي منصبه رئيسا للوزراء في نيسان/أبريل الماضي.

ويرى مراقبون أن العراق يمثل إحدى ساحات التنافس على النفوذ الإقليمي بين السعودية وإيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع معظم القوى السياسية الشيعية في بغداد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.