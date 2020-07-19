وظائف شاغرة في وكالة المسجد النبوي

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، رغبتها في دعم الجهاز بالكفاءات الشابة من حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك عن طريق نقل الخدمات على عدد من الوظائف في التخصصات التالية: (هندسية، تقنية، إدارية، مالية، اللغات والترجمة، إعلامية، المكتبات).

وأوضحت الوكالة أنه يُشترط لشغل الوظائف المعلنة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه الخبرات المناسبة، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن “ممتاز”، وحسن السيرة والسلوك والنزاهة، على أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

ودعت الراغبين في التقدم لإرسال الطلبات على البريد الإلكتروني الرسمي للموارد البشرية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ([email protected])، علمًا أن التقديم يبدأ من تاريخ 28/ 11/ 1441هـ، ويستمر حتى 8/ 12/ 1441هـ.