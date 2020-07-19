النقل تكشف حقيقة فرض رسوم تعرفية على الطرق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل ياسر المسفر، حقيقة ما جرى تداوله بشأن فرض رسوم تعرفية على الطرق، مبيناً أنه المتداول “غير دقيق”.

وقال المسفر وفقاً لـ”عكاظ”، إن تطبيق مثل هذه الرسوم تتطلب استكمال دراسات مستفيضة تشمل نواحي عدة فنياً وقانونياً؛ لتقييم مدى تأثير القرار على الحالة الاجتماعية والاقتصادية قبل الشروع في تنفيذه.

ولفت إلى أن اتخاذ قرار بفرض رسوم يتطلب موافقة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.