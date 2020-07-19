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شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: استشهاد الرقيب «محمد الثقفي» أثناء مباشرته حريق بسوق الصواريخ في جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نعت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة أحد أفرادها، اليوم الأحد، أثناء مباشرته حريق نشب بسوق الصواريخ في محافظة جدة.
وقال الدفاع المدني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “استشهد صباح هذا اليوم أحد رجال الدفاع المدني المخلصين وهو الرقيب محمد عبدالله الثقفي نتيجة مباشرته لحادث حريق وقع في سوق الصواريخ بمحافظة جدة.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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