شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة بالسعودية وغبار بالإمارات وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، اليوم الأحد، حيث تستمر الرياح المثير للأتربة فى السعودية، بينما يكون غائما جزئيا فى دولة الإمارات، فى حين تستمر درجة الحرارة مرتفعة فى البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد رياحاً نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة الى جازان و مناطق (مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية، ونجران ، والمدينة المنورة). وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد مغبرا و غائما جزئيا أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية جنوبا بعد الظهر مع احتمال سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة.

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و الريـاح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحيانا.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حاراً ورطبًا ويكون غائما جزئيا أحيانا.

الرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد و تكون شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا.