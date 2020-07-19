شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع عند ظهور الحالة «غير مؤهل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن الإجراء الواجب اتباعه حال صدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) للمستفيدين من دعم البرنامج.

وأكد البرنامج أن الإجراء يتمثل في تحديث البيانات أو تقديم الوثائق المطلوبة طبقاً لسبب عدم الأهلية.

وأضاف “حساب المواطن”: “يتبع ذلك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حساب المستفيد عبر البوابة الالكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

وكان “حساب المواطن” قد أشار إلى أن رفع الاعتراض يتم من خلال 6 خطوات هي:

-تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية

– اختيار إدارة الحساب.

-الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية.

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-الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب

-تعبئة المعلومات المطلوبة

-الضغط على إرسال