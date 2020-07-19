شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تكشف عن عدد قضايا نشر وتصوير مخالفات منع التجول بجميع المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت النيابة العامة عن إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة من 16 مارس للعام الميلادي الحالي وحتى 11 يوليو، حيث بلغت مليوناً و588 ألفا و 52 إجراء.

وبحسب”الوطن“، فإن البيانات الصادرة قد بيّنت أن النيابة العامة باشرت خلال الفترة نفسها، 573 قضية نشر وتصوير مخالفات منع التجول، و618 قضية جرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية لفيروس كورونا، و 92 قضية نشر الشائعات المغلوطة وإثارة الرأي العام.

كما أنجزت النيابة العامة 88.2% من القضايا الواردة من الفروع والدوائر التابعة لها في مناطق المملكة، حيث بلغت القضايا المنجزة 42792 قضية، فيما بلغت القضايا الواردة إليها نحو 48524 قضية. وعالجت 658 شكوى للموقوفين والمسجونين عبر منصة أبشر (معكم) ، إضافة إلى تقديمها 6973 خدمة للمستفيدين عن بعد، واستقبال 3660 طلباً لتحديد موعد للحضور لمقار النيابة العامة، كما أتاحت 2300 خدمة عبر منصة المحامين.