شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «الموارد البشرية» تعتزم توفير سيارات ومشرفين لنقل الأيتام للمدارس في 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة بصدد التعاقد مع متعهد لاستئجار سيارات مع السائقين والمشرفين والمشرفات للنقل المدرسي لبعض فروع الوزارة الإيوائية للأيتام. ووفقاً لـ”الوطن”، فإن السيارات ستكون مقسمة على 5 مجموعات تشمل 8 مناطق بالمملكة. وأوضحت المصادر أن المناطق الـ8 هي: (الرياض- مكة المكرمة- المدينة المنورة- الشرقية- عسير – جازان- القصيم – حائل).

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