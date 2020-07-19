شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يوضح شروط إسقاط سيارة تالفة من منصة «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور شروط إسقاط سيارة تالفة من سجلات منصة “أبشر”.

وأكدت “المرور” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أن هذه الشروط تتمثل في تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلات منصة أبشر.

وكانت إدارة “المرور” قد أوضحت خطوات تجديد استمارة السيارة عبر منصة أبشر وتتمثل في الآتي:

– الدخول على موقع أبشر.

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– اختيار «أبشر أفراد».

-اختيار خدمات «المركبات» ثم الضغط على «خدمات»

– الضغط على «تجديد رخصة السير».

– حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».

– الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على «تجديد الاستمارة».