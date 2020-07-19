فتح صناديق الاقتراع بسوريا لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" إعلان اللجنة القضائية العليا للانتخابات في ​سوريا عن فتح الصناديق اليوم الأحد في جميع أنحاء سوريا لانتخاب ​أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

ووفقا لقانون الانتخابات العامة رقم “5” لعام 2014 يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الاكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.

ويشارك السوريون في هذا الاستحقاق لاختيار 250 عضواً لتمثيلهم تحت قبة مجلس الشعب من نحو 1656 مرشحاً بينهم 200 مرشحة عبر 7277 مركزاً جاهزاً لاستقبال المواطنين في جميع المحافظات بمدنها وبلداتها وقراها لإتمام العملية الانتخابية وفق ما أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

وبدأت مرحلة الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من موعد انطلاق عملية الاقتراع، وتوقفت جميع أشكال الدعاية الانتخابية في جميع الوسائل الإعلامية والإعلانية، وذلك حسب ​قانون الانتخابات​ العامة.