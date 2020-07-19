شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الكويتى: 920 عالقا مصريا يغادرون للقاهرة وسوهاج عبر 5 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، مغادرة 920 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 5 رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنهم 580 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 340 راكبا إلى القاهرة.

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وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر وشركة فلاي ايجيبت.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، مغادرة 1060 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.