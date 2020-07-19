شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 3111 حالة مؤكدة فى البلاد.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في الصومال، انه تم تسجيل تعافي 8 مرضى من الفيروس ليصبح عدد المتعافين 1452 شخصًا.

ولفت البيان النظر إلى ان عدد المتوفين من هذا الوباء بلغ 93 شخصًا، وذلك منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في الصومال.

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