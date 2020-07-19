شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: رياح نشطة وسماء غائمة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان ومناطق (مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران ، المدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.