شكرا لقرائتكم خبر عن 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا خلال يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية الموريتانى، محمد محمود ولد اعلى محمود، عن تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرون ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5813 حالة مؤكدة في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن المسؤول الصحي، حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 800 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا انه تم تسجيل 126 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 3279 شخصًا.

ولفت إلى تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، ليصبح عدد المتوفين 153 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في موريتانيا يوم 14 مارس الماضي.

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