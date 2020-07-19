شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى: الحظر الليلى وحده كفيل بتذكير المواطنين بالوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة الأردنى سعد جابر إن سبب الاستمرار فى تطبيق الحظر الليلى يعود لحرص السلطات على تحديد المصابين بالفيروس والمخالطين لهم. وقال جابر خلال استضافته عبر قناة المملكة إنه "لا قدر الله، إذا أقيمت سهرة من سهرات منتصف الليل وأصيب أحد الأشخاص، فسيكون من الصعب تحديد المخالطين وضبطهم". وبيّن الوزير الأردني أن حظر التجول الليلي وحده كفيل بأن يذكّر الأردنيين بالوباء بعد فتح كافة القطاعات.

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