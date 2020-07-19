شكرا لقرائتكم خبر عن تطويق حريق في كاتدرائية نانت غربي فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت فرق الإطفاء الفرنسية، صباح أمس السبت، في تطويق حريق كبير نشب في كاتدرائية نانت غربي البلاد، موضحة أن الأضرار لا تقارن بتلك التي لحقت بكاتدرائية نوتردام في باريس.
وشارك نحو 60 من رجال الإطفاء في محاولات إخماد الحريق الكبير الذي اندلع صباح السبت داخل الكاتدرائية ذات طراز العمارة القوطي.
وقال مدير قسم الإطفاء الجنرال لوران فرلاي خلال إحاطة إعلامية أمام الكاتدرائية: «إن الأضرار تركزت على الأرجن الكبير الذي يبدو أنه دمّر بالكامل»، موضحاً أن «المنصة التي يقع عليها غير مستقرة إطلاقاً، وقد تنهار».
وهذه ليست المرة الأولى التي يندلع فيها حريق في هذه الكاتدرائية.
ففي عام 1972، دمر حريق سقف كاتدرائية سان بيار اي سان بول في وسط نانت، التي شيدت بين القرنين ال 15 و ال19. وتبين أن الحريق شب بسبب أشغال جارية. ولم تفتح مجدداً للعبادة قبل عام 1985 بعد أشغال استمرت أكثر من 13 عاماً.
وفي 2015، دمر حريق آخر كبير ثلاثة أرباع كنيسة كاثوليكية أخرى هي «سان دوناسيان اي سان روجاسيا»، التي بنيت في القرن ال19. ( ا ف ب)
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