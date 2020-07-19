الإفراط في المياه والمعقمات..استنزاف للصحة والموارد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمود محسن

«ما زاد على حده انقلب ضده» عبارة شاع استخدامها في كل أمر تم استخدامه، وفاق حاجته بصورة مفرطة، إذ يلجأ البعض في تعاطيه مع بعض الأمور الحياتية إلى الكم لا إلى الكيف، في غياب تام لأدنى مستويات الوعي والتفكير، فتنحصر رؤيته في الإسراف والمبالغة، وتعمم كنظرية مطلقة على سائر احتياجاته، ليجد فيما بعد أن المحصلة النهائية لتلك النظرية صارت سلبية، بدلاً مما كان سيعود عليه من إيجابيات تخدم حاجته.

تلك السلوكيات نجدها في مختلف مناحي الحياة، فالبعض يلجأ لها في التعامل مع مشترياتهم، وآخرون ينتهجونها في أساليبهم الخاصة برعايتهم صحياً، ومع دخول جائحة فيروس كورونا، تفاقم الأمر لدى البعض منهم لتحقيق مبدأ الوقاية والسلامة، حفاظاً على الصحة العامة، وتجنباً لعدوى الفيروس العالمي، ما دفعهم لاستخدام المعقمات والمطهرات للوقاية بمعدلات مفرطة، ومنهم من قادتهم الوساوس لإساءة استخدام المياه في عمليات التنظيف والتطهير المنزلي، وبالمقارنة بينهم وبين من التزم الاعتدال في تعاملاته، نجد أن جميعهم لا يجنون سوى نتيجة واحدة في الوقاية، بل قد يزداد الأمر على المبالغين سلبياً إما صحياً وإما اقتصادياً.

دراسة ونتائج

أحدث دراسة نفذتها إدارة الدراسات والبحوث بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، تشير إلى ارتفاع استهلاك المياه بالقطاع السكني منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر إبريل 2020 بنسبة بلغت 16.7%، أي في ذروة جائحة كورونا، في حين انخفضت في القطاع الصناعي بنسبة 6.6%، وفي القطاع التجاري بنسبة 4.2%، وبلغت نسبة الانخفاض في القطاع الحكومي بنسبة 2.7% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما أشارت إلى أن كميات المياه الموزعة بإمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي حققت زيادة بنسبة 13% حيث بلغت 8 مليارات و285 مليون جالون، بينما كانت 7 مليارات و319 مليون جالون خلال الربع الأخير من عام 2019.

ارتفاع مؤشرات الاستهلاك في المياه التي رافقت فترات التزام السكان منازلهم خلال جائحة كورونا، تشير لثقافة إسراف لدى بعض المستهلكين، قد تؤدي لانعكاسات سلبية واستنزاف للموارد، تبقى الحكومات والمجتمعات في غنى عنها في حال زادت نسب الوعي لدى الجمهور، وعليه كان ل ”الخليج 365” دور في هذا من خلال التحقيق التالي.

وسوسة مزمنة

الوساوس من العدوى، وسرعة انتشارها بحسب الإحصائيات العالمية دفعت ريهام رفيق لاتخاذ تدابير قد تكون زائدة على الحد، ولكن هدفها الأساسي الوقاية وضمان البيئة الصحية الآمنة، فتقول: كنا نظن لفترات قريبة أن لا شيء قد يحتاجه الفرد خلال وجوده بالمنزل أو في العمل أو حتى في الأمكان العامة، أكثر من الهاتف المتحرك ومحفظة النقود، كونهما من أساسيات العصر ولا غنى عنهما، إلى أن دخلت جائحة كورونا وألزمت الجميع كباراً وصغاراً باقتناء زجاجات التعقيم من مختلف أنواعها طوال الوقت.

أجد نفسي على رأس هؤلاء الذين يسارعون لاستخدامها بشكل دوري ومتكرر في حال ملامسة أي سطح غريب خارج المنزل، بل وقد ألجأ في بعض الأحيان لاستعمالها داخل المنزل، فالمتابعة المستمرة لجميع الأخبار والمستجدات عن الفيروس، وتضارب المعلومات عن كيفية انتقاله، تسببت لي في وسواس مزمن دفعني لغسل يدي عدة مرات، حتى وأثناء وجودي في المنزل، إلى جانب تعقيمهما بالمعقمات السائلة أو الغازية، أعلم أن ما أقوم به قد يكون مبالغاً، ولكن أؤمن بأن الوقاية خير من العلاج.

النظافة والوقت

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عامل الوقت لعب دوراً مهماً مع محمد يسري، فإلى جانب هوسه بالنظافة خلال الأيام العادية بعد عودته من العمل، واهتمامه بمنزله، كان لبقائه في المنزل فترات طويلة نتيجة جائحة كورونا دور مهم في مضاعفة الهوس، فيقول: يرى بعض أصدقائي، أن استخدامي للمياه في النظافة والتطهير به شيء من الإسراف والمبالغة، خاصة أنني أسكن بمفردي، أي أن الحاجة للتنظيف في المسكن قد تكون أقل مقارنة مع الحالات التي تضم أسراً أو عدة أشخاص في البيت الواحد، إلا أنني أجد أن النظافة لا تتقيد بزمن أو بعدد الأشخاص، خاصة مع دخول جائحة كورونا، واحتمالية انتقال العدوى من أقل المسببات.

وتابع: رغم ما وجدته من جهود كبيرة بذلت من حكومة دولة الإمارات في عمليات التعقيم الوطني على مدار الأيام، وحزم الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمنع تفشي الفيروس، فإن كل تلك التدابير لم توقفني عن تطبيق الإجراءات الخاصة بي والتي تضاعفت مع بقائي في المنزل، حيث لم يقتصر استخدام المياه والمطهرات على الأسطح وغسيل الملابس فحسب، بل تعدت لغسيل الأطعمة بشكل متكرر والأكياس، إلى جانب الحقائب والمتعلقات الشخصية والأحذية، والاستحمام لأكثر من مرة يومياً خاصة إن صادف اليوم خروجي لشراء مستلزمات المنزل.

رعاية ووقاية

وبالرجوع إلى الرأي الطبي في الاستخدام المفرط للمياه والمعقمات للوقاية، يقول د. أحمد المشهور، اختصاصي الأمراض الجلدية وجراحات الجلد والليزر: نحن مع الحرص على النظافة دائماً وخاصة في هذه الجائحة، ولكن من دون أن نصل لدرجة الوسواس، لأن ذلك سيقودنا لمشاكل كثيرة، والمراد معرفته أن الفيروس ينتقل بالتلامس ومعدل لمس الشخص لوجهه بيديه ما بين 15 إلى 20 مرة في الساعة بشكل لا شعوري، وعليه يجب أن نحاول تقليل هذه العادات، والعادات الصحية التي ننصح بها هي غسل الأيدي بالماء والصابون باتباع الطريقة الصحيحة لفرك راحة وظهر اليد والأصابع وما بينها وتحت الظفر لمدة لا تقل عن 30 إلى 40 ثانية ثم شطف اليدين بالماء، أما بالنسبة إلى عدد المرات فهو غير ثابت، بمعنى آخر يعتمد على نمط حياة الشخص ومهنته، لكن الفكرة أنه عند التماس مع أي سطح نشك بنظافته يجب أن نغسل أيدينا قبل الأكل وبعده، وبعد دخول الحمام، وعند الخروج والعودة إلى البيت.

وفيما يتعلق بالاستحمام للشخص العادي يقول «ننصح بألا تتجاوز مدة الاستحمام تحت الماء 20 دقيقة، بالماء الفاتر وتجنب الفرك الشديد للجلد، أما بالنسبة للأطفال ومرضى جفاف الجلد والأكزيما، يجب ألا يتجاوز 10 دقائق مع الابتعاد عن الصابون والشامبو المخرش، ووضع الكريمات المرطبة بعد التنشيف مباشرة، وأيضاً عدم المبالغة بالفرك سواء أثناء الاستحمام أو أثناء التنشيف. أما استخدام المعقمات، فإن القاعدة الأولى والرئيسية الماء والصابون لهما الأفضلية للقضاء على الفيروسات والجراثيم، وهذا ما ننصح به، أما عند عدم التوافر فنستخدم المعقمات، أي عندما نكون خارج المنزل، وبالتأكيد فإن استخدام المعقمات يعد الأفضل لصحة الجلد من استخدام الكحول لوحده، بسبب تأثيره المجفف وخاصة مع تكرار الاستخدام، ولا داعي أبداً لاستخدام المعقمات والكحول بعد غسيل الأيدي بالماء والصابون.

خطر الإفراط

وأكد اختصاصي الأمراض الجلدية وجراحات الجلد والليزر، أن لدى الإفراط في غسل اليدين بالماء أو المعقمات مضاعفات سلبية، فيقول: تعتبر الإفرازات الدهنية الموجودة على سطح جلد الإنسان بمثابة مرطب طبيعي للجلد، وعامل حماية ضد الجراثيم والعوامل الخارجية، فمع كثرة الاستحمام أو زيادة وقته وخاصة للمرضى المعرضين للجفاف أو للأكزيما، سيؤدي ذلك إلى زيادة الحالة سوءاً، بالإضافة إلى أن الفرك الشديد للجلد سيؤدي إلى إزالة أول طبقة من طبقات الجلد، والتي تشكل حاجزاً لحفظ الماء وترطيب الجلد، وخط دفاع أول ضد العوامل الخارجية والبكتيريا، وينصح في حال استخدام المعقمات أو الكحول، إلى ضرورة ترك اليدين تجف تماماً حوالي 30 ثانية، وعدم لبس القفازات مباشرة قبل جفاف الأيدي تماماً، لما سيتسبب فيه تخريش مضاعف للجلد.

أما بالنسبة لمرضى الأكزيما وجفاف الجلد، وحتى الأشخاص العاديين، فجميعنا في هذه الفترة سنعاني درجة معينة من جفاف الأيدي، لذلك أنصح بوضع الكريمات المرطبة التي تحتوي على اليوريا عدة مرات يومياً، خاصة قبل النوم، والابتعاد عن الوساوس والخوف، ويمكن لمرضى الأكزيما استخدام الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون، لتخفيف الالتهاب وذلك لعدة أيام، ومن ثم متابعة الكريمات المرطبة، أو استشارة الأطباء في حال لم تتحسن الحالة خلال اسبوع.

برامج توعوية

وبعد الاطلاع على الدور الطبي، كان لا بد من التطرق إلى الدور التوعوي للمؤسسات في ترشيد الاستهلاك، ويقول الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة: إن الزيادة الملحوظة في استهلاك المياه بالقطاع السكني التي أكدتها الإحصائيات، جاءت لتلبية الطلب المتزايد على المياه، نتيجة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19 المستجد، وبقاء عدد كبير من سكان إمارة الشارقة في بيوتهم لأوقات طويلة التزاماً بمواعيد التعقيم الوطني، وعليه بذلت الهيئة جهوداً كبيرة لإنتاج وتحلية المياه وتوزيعها على المشتركين، كما تبذل جهوداً لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه واستخدامها الاستخدام الأمثل، وحول ذلك أعدت مجموعة من البرامج والخطط، لتوعية المشتركين خاصة في القطاع السكني الذي يشهد زيادة في كميات الاستهلاك، نتيجة التزام الجماهير بالبقاء في منازلهم وعدم النزول إلا للظروف الطارئة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أطلقت العديد من المبادرات لمتابعة ترشيد الاستهلاك في المناطق السكنية، مثل الكشف عن التسربات وتركيب قطع وأدوات الترشيد التي توفر أكثر من 40% من الاستهلاك.