بريطانيا تحتفي بنجاح تجارب فحوص «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكللت تجارب سريرية رئيسية لفحوص الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد بالنجاح في بريطانيا، ما دعا عدداً من الوزراء للتخطيط لتوزيع الملايين من هذه الفحوص بالمجان. ويعتبر الفحص الذي يعتمد على وخز الأصبع قادراً على تحديد ما إذا كان الشخص قد تعرض يوماً لفيروس كورونا خلال عشرين دقيقة فقط. وذكرت تقارير أن تجارب بشرية سرية أجريت على الفحوص كشفت أن دقتها وصلت 98.6 بالمئة. وتم تطوير الفحوص بتعاون ما بين شركة «UK-RTC» وجامعة أوكسفورد، بالإضافة إلى جهات تشخيص رائدة في المملكة المتحدة.

من جانب آخر، أعلنت بريطانيا أنها ستوقف مؤقتاً نشر التحديث اليومي لعدد الوفيات بعد تعليمات من الحكومة بمراجعة طريقة معالجة البيانات وسط مخاوف من احتمال وجود تضخيم في العدد. وذكرت رسالة نشرت على موقع الحكومة على الإنترنت أن «مقياس الوفيات اليومي يعمل حالياً على إحصاء جميع من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وتوفوا منذ ذلك الحين، دون انقطاع ما بين وقت الفحص وتاريخ الوفاة».

وفي الولايات المتحدة، أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، استخدام تقنية جديدة لاختبارات كشف الاصابة بالفيروس يتوقع أن تساهم في توسيع نطاق اختبارات الإصابة وتقليل فرص انتقال العدوى. وتقوم التقنية الجديدة على أخذ العينات من مجموعات مكونة من 4 أشخاص ثم إخضاع العينات الاربع للفحص بشكل موحد وفي حال تم اكتشاف حالة إصابة يتم فحص بقية العينات لتحديد عدد المصابين وفي حال لم يتم اكتشاف إصابة فان ذلك يعني عدم وجود الفيروس في الاشخاص الاربعة.

في باريس، نفى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أن يكون الوضع الصحي في فرنسا «خطيراً»، غير أنه دعا في الوقت نفسه إلى «مزيد من اليقظة». وقال كاستيكس لقناة «فرانس 2»، إنه «يجب أن نكون يقظين. لسنا في وضع خطير، لكن هذا الوضع يتطلب مزيداً من اليقظة».

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وذكر رئيس الوزراء الفرنسي أن وضع الكمامات سيكون إلزامياً في الأماكن العامة المغلقة مثل المحال التجارية والأسواق المغلقة اعتباراً من الأسبوع المقبل، موضحاً أن المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ في هذا الشأن سينص على «عقوبات» بدون أن يذكر تفاصيل.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أن نحو 35 مليون إيراني اضافي معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد لأن البلاد ليس لديها مناعة جماعية بعد.

يجيء ذلك فيما اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس القوى العالمية بتجاهل مسألة عدم المساواة في المؤسسات العالمية، لكنه قال إن جائحة فيروس كورونا خلقت «فرصة» لا تتوفر إلا على مدى جيل أو أجيال، لبناء عالم أكثر مساواة واستدامة.

وأثناء إلقائه محاضرة سنوية لمؤسسة نيلسون مانديلا عبر الإنترنت، قال إن وباء فيروس كورونا كشف، مثل الأشعة السينية، «كسوراً في الهيكل العظمي الهش للمجتمعات التي بنيناها». وأضاف جوتيريس «بينما نطفو جميعاً على مياه نفس البحر، من الواضح أن البعض ينزل في يخوت فاخرة بينما يتشبث البعض الآخر بالركام العائم».