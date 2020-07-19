مســؤول فلســطيـني ينـفـــي تأجيل فتح تحقيق بجرائم الاحتلال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرجت المحكمة الجنائية الدولية إلى عطلتها الصيفية الليلة قبل الماضية، دون أن تحسم مسألة فتح تحقيق جنائي حول جرائم الحرب «الإسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية.
يذكر أن تخويل المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، فتح ملف تحقيق كهذا، يعني إمكانية إصدار مذكرات توقيف واعتقال لعشرات بل مئات المسؤولين «الإسرائيليين» للتحقيق معهم.
من جانب آخر، دحض رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بوزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، المزاعم «الإسرائيلية» بشأن قرار المحكمة الجنائية تأجيل فتح التحقيق بجرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية، مرجحاً أن يتم قريباً.
وأضاف عوض الله في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، ان الاعلام «الإسرائيلي» يحاول الترويج بأن حكومة بنيامين نتنياهو قد حققت انتصارات وهمية بعدم إصدار الجنائية قراراً بهذا الخصوص، موضحاً أن المحكمة الدولية قد دخلت في إجازة سنوية مبرمجة لمدة ثلاثة أسابيع، والأمر ليست له علاقة بما يتم ترويجه.
وتابع: من المتوقع صدور مثل هذا القرار بعد انتهاء الدائرة التمهيدية بالمحكمة في الفصل بالولاية الجغرافية على الأرض الفلسطينية.
وكانت بنسودا أعلنت في يناير الماضي الانتهاء من الدراسة الأولية للولاية الجغرافية الفلسطينية، والتي خلصت إلى أن هذه الولاية تقع في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، وحينها طلبت من الدائرة التمهيدية بالمحكمة مساعدتها في فتح التحقيق بجرائم الاحتلال في تلك المناطق.
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