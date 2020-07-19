رسائل «مسبار الأمل»

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د. صادق شراب

الإمارات توجه رسالة بناء وإنجاز للعالم تقول إن مستقبل العالم يقوم على الإبداع.

دلالات علمية وسياسية وإنسانية عميقة يحملها مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ. أولها لماذا الأمل ولماذا المريخ؟ يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «لقد تم اختيار الاسم من بين آلاف المقترحات، ليستقر على الأمل كرسالة لكل شعوب المنطقة لإحياء التاريخ العربي الزاخر بالإنجازات العلمية والحضارية والإسلامية». كما يحمل رسالة تفاؤل لملايين الشباب العرب، وترجمة لثقافة المستحيل التي كرستها دولة الإمارات منذ قيامها، وتمارسها فكراً وعملاً، ورسالة قوية للشعوب العربية بأننا لسنا أقل من الدول المتقدمة، وأننا قادرون على الوصول إلى الفضاء ومشاركة الدول المحتكرة له بالعزيمة وبرؤية القيادة الرشيدة.

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ولهذا فالشعار الذي يحمله المسبار «لا للمستحيل»، وهذا له دلالة عميقة في إعادة بناء الهوية الإماراتية لدى النشء تقوم على التحدي، وأن من لديه الأمل قادر على تحويله إلى حقيقة وواقع، وبناء هوية علمية مسلحة بأدوات العلم القادر على مواجهة كل التحديات. وليس مستغرباً أن تصر دولة الإمارات على موعد الإطلاق المحدد رغم ما يجتاح العالم من وباء كورونا وتتراجع فيه قدرات العديد من الدول، وفي زمن تراجع الاقتصاد وأسعار النفط، والسياحة ليؤكد مصداقية الشعار الذي تمارسه الدولة في التحدي والصمود والاستمرارية، وأن لا شيء يقف أمام طموح الدولة في تحقيق أهدافها العلمية والحضارية.

الرسالة التي يحملها مسبار الإمارات تتجسد في الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات، في وثيقة الإنسانية المشتركة التي تحمل اسم إمام الأزهر وبابا الفاتيكان، ثم في البيت الإبراهيمي الذي يحتضن كل الأديان، المسبار تجسيد لهذه الرسالة الكونية العالمية.

وأما لماذا المريخ؟ المسافة بين المريخ والأرض تبلغ 500 مليون كيلومتر. إن قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء. واليوم الكوكب الذي نعيش عليه يواجه تحديات كبيرة تمس حياة المليارات من البشر، ومشاكل تتعلق بالمناخ والحياة والزراعة والغذاء وغيرها من المشاكل التي قد تهدد بقاء الجنس البشري، ومن خلال دراسة الظروف المناخية للمريخ والقريبة الشبه من الأرض تساهم الإمارات عالمياً بتقديم المعلومات لهذه المشاكل، وبمسبار الأمل تكسر دولة الإمارات احتكار الدول العظمى كالولايات المتحدة والصين وروسيا عالم الفضاء ولتصبح دولة فضائية. والوصول للمريخ حلم عالمي بدأ منذ عام 1960، وانطلقت حوالي عشر محاولات فشل ثلثاها. والمسبار يحمل أهدافاً ورسائل علمية كثيرة: رسم صورة شاملة حول الظروف المناخية للمريخ، ودراسة مشاكل نقص الهيدروجين والأكسجين، والعلاقة بين الطبقتين الدنيا والعليا للمريخ، ودراسة ظاهرة تغير المناخ والظواهر الجغرافية كالعواصف.لم يأت المشروع من فراغ فتم استثمار قرابة عشرين مليار درهم، وتعتبر دولة الإمارات من أبرز تسع دول في العالم في الاستثمارات الفضائية. وهذا المشروع من أعظم المشاريع الاقتصادية التي تساهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز فضاء عالمي، وبناء الكوادر العلمية. والمعلومات التي سيتم تجميعها من خلال رحلة المسبار ستستفيد منها أكثر من 200 وكالة فضائية. ولا يمكن لمثل هذه المشروع الفضائي الضخم أن ينطلق لو لم تقف وتدعمه رؤية قيادة رشيدة تعرف ماذا تريد وتعرف إلى أين تريد أن تصل بدولة الإمارات.

لقد نجحت القيادة في إرساء بنية تعليمية مبتكرة ومبدعة، وإنسان مؤهل بالعلم وبأدواته، وسخرت المال للاستثمار في الإنسان والبحث العلمي وإنشاء المراكز العلمية والجامعات التي شكلت نواة صلبة لمسبار الأمل.

إن الإمارات توجه رسالة بناء وإنجاز للعالم تقول إن مستقبل العالم يقوم على الإبداع، ولا مكان فيه للتخلف والتراجع. مسبار الأمل يحكي قصة تأسيس دولة، وقصة دور دولة تكبر برؤية قيادتها وبرسالتها الإنسانية والعلمية.

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