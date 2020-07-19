شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يقتل 18 من عناصر حركة الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ الجيش الصومالى بدعم جوى فرنسى عملية عسكرية على مواقع حركة الشباب الإرهابية بجنوب البلاد.

وأفادت وسائل إعلام صومالية، أن العملية العسكرية التي جرت بفضاء جيليب جنوب البلاد أسفرت عن مصرع 18 من العناصر الإرهابية من بينهم قياديان.

يُذكر أن آخر مرة قدمت فيها فرنسا الدعم للجيش الصومالي في عملياته الأمنية، كانت خلال شهر يناير 2013.

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