أمير الكويت يُفوّض بعض مهامه لولي العهد

أعلن وزير الديوان الأميري بدولة الكويت، الشیخ علي جراح الصباح، السبت، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتاً.

وكان وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي صرح في وقت سابق بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى ظھر السبت لإجراء بعض الفحوصات الطبیة، سائلاً الله أن يديم نعمة الصحة والعافية على الأمير وأن يحفظه من كل مكروه. وقال الوزير عقب ذلك إنه تم صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتاً.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، اتصالاً هاتفياً، بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحته، متمنياً له دوام الصحة والعافية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقد أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، داعياً الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.