حملة أمريكية لحماية التماثيل.. وبايدن يحذر من تدخل روسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه في السباق نحو البيت الأبيض جو بايدن بالتخطيط مع السيناتور اليساري بيرني ساندرز لخفض موازنات الشرطة، في وقت حذر المرشح الديمقراطي مجدداً من تدخلات روسية لنزع الشرعية عن الانتخابات المقبلة، وشنت أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية أمس السبت، حملة على المحتجين في بورتلاند، ونفذت اعتقالات بموجب الأمر التنفيذي لحماية التماثيل والنصب التذكارية.

وتجادل ترامب مع مذيع في «فوكس نيوز» على خلفية مزاعم أطلقها حول نية بايدن خفض موازنة الشرطة، وألقى الرئيس مسؤولية العنف المتصاعد في بعض المدن على قادة الحزب الديمقراطي. وقال: «إنهم يديرونها بشكل سيئ».وتابع: «كان الوضع سيئاً دائماً، لكنه خرج تماماً عن السيطرة الآن. وذلك لأنهم يريدون خفض موازنة الشرطة، وبايدن يريد خفض موازنة الشرطة».

لكن الصحفي كريس والاس عارض ترامب قائلاً: «كلا، سيدي، إنه لا يرغب في ذلك»، وزعم ترامب أن بايدن وقّع ميثاقاً مع ساندرز لخفض موازنات الشرطة. وعندما عارضه الصحفي، طلب ترامب من معاونيه البحث عن الميثاق، لكنهم لم يجدوا ما يبحث عنه، وفق ما قال والاس في تعليقات لاحقة على التلفزيون.

من جهة أخرى، شن أفراد أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية حملة على المحتجين في بورتلاند بولاية أوريجون بموجب الأمر التنفيذي لإدارة ترامب بحماية النصب التذكارية. وأظهرت مقاطع مصورة ضباطاً يرتدون ملابس مموهة، مستخدمين القوة، ومركبات لا تحمل علامات لنقل محتجين تم اعتقالهم. وقال شخص بعيداً عن الكاميرا أثناء اقتياد رجال الأمن محتجاً: «إنها عملية خطف».

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وقالت متحدثة باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود، أمس الأول الجمعة، إنه تم إرسال أفراد إلى بورتلاند لدعم وحدة شكلت حديثاً من وزارة الأمن الداخلي، ومكلفة حماية النصب التذكارية. ووصفت حاكمة ولاية أوريجون، كيت براون، ذلك الإجراء بأنه «إساءة صارخة لاستخدام الحكومة الاتحادية سلطاتها». وأضافت على «تويتر»: إن «هذه المسرحية السياسية من الرئيس ترامب ليس لها صلة بالسلامة العامة».

وذكرت تقارير إعلامية، أن أفراد الأجهزة الاتحادية اعتقلوا 13 شخصاً، ولكن لم يصدر تأكيد من السلطات.

وأظهر مقطع مصور على الإنترنت أحد أفراد إنفاذ القانون يدخل محتجاً في سيارة فان صغيرة داكنة. وقالت المتحدثة باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود، إن الهيئة لديها معلومات بأن هذا الشخص يشتبه بتعديه على موظفين اتحاديين أو تدمير ممتلكات عامة.

ويتجمع متظاهرون يحتجون على العنصرية، ووحشية الشرطة حول مبنى المحكمة الاتحادية بصفة يومية في بورتلاند منذ موت جورج فلويد، مع تجاوز عدد الحشود أحيانا عشرة آلاف شخص. واستخدمت شرطة بورتلاند الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين إلى أن حظرت الحاكمة براون استخدامه في أوائل يوليو/ تموز إلا في حالة وقوع أعمال شغب.

إلى ذلك، أكد بايدن تلقيه تقارير استخباراتية بأن روسيا تحاول التدخل في الانتخابات المقبلة. وقال بايدن خلال حملة لأنصاره عبر الإنترنت، إن الصين تقوم بأنشطة «تهدف لجعلنا نفقد الثقة في نتيجة انتخابات 2020». وأضاف: «أؤكد لكم أنني أعرف الآن، لأنني أحصل على إفادات من جديد. الروس ما زالوا يحاولون نزع الشرعية عن عمليتنا الانتخابية».(وكالات)