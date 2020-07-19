«أشغال الشارقة» تنفذ مشاريع حيوية في كلباء بـ 160 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: محمد الوسيلة

تمضي مدينة كلباء بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بخطى ثابتة وواثقة في إنجاز مشروع نهضتها العمرانية المتميزة التي تعزز مكانتها مدينة سكنية جاذبة ووجهة سياحة لافتة، عبر مشاريع البنية التحتية الحيوية، غيرت بإنجاز بعضها، وستغير بعد استكمال الأخرى طابع المدينة والمناطق التابعة لها إدارياً، حيث تعد كلباء من المدن الجاذبة سياحياً في الدولة، بما تذخر به من معالم وخدمات متميزة.قال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة إن مدينة كلباء بما تضمه من مشاريع منجزة وقيد الإنجاز وأخرى قيد التخطيط، ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، تحوّلت إلى مدينة ذاخرة بالخدمات ومعلم سياحي يدفع الكثيرين إلى زيارتها، وجميع مشاريعها تنفذ في إطار الخطة التنموية للدائرة، استجابة لاحتياجات الأهالي والمجلس البلدي.

وكشف عن 29 مشروعاً تنفذ في المدينة، بكلفة إجمالية تبلغ 160 مليون درهم، تضم مشاريع عمرانية، وأخرى تتعلق بصيانة المباني الحكومية وتوريد الأثاث والخدمات، وبعض التوسعات.

وأوضح أن الدائرة في ظل اهتمام صاحب السموّ حاكم الشارقة بالآداب التي تجسد هوية الإمارة الثقافية، انتهت أخيراً من إنشاء مجلس كلباء الأدبي، بكلفة 4 ملايين درهم في مساحة 950 متراً مربعاً، يضم مجلساً يسع 40 شخصاً ومسرحاً يستوعب 100 فرد، وغرفاً خدمية وسوراً معدنياً يوافق شكل المبنى. وصمّم بطراز محلي تراثي، يلائم بشكل جمالي غرض المبنى.

وأوضح المهندس محمد بن يعروف، مدير إدارة الأفرع بالدائرة أن أعمال التطوير تجري حالياً في حديقة الطريف بمساحة 8590 متراً مربعاً بنسبة إنجاز 55 في المئة، تتضمن إنشاء ممشى مطاطي بطول 370 متراً وممرات إنترلوك، واستراحات وكراسي خشبية وألعاباً للأطفال. وبانتهاء أعمال الحديقة تكون الدائرة، بالتعاون مع الجهات المختصة قد غطت نحو 50 في المئة من إجمالي الحدائق المقررة والمخصصة لها في كلباء، وفق قطع الأراضي، حيث تضم المدينة إلى الآن 6 حدائق عامة واثنتين للنساء، أبرزها: المفرق والساف والبراحة وطريف وشاطئ كلباء وسهيلة، إلى جانب حديقتي السدرة والغيل النسائيتين. مشيرا إلى أن العمل جار لدراسة 4 حدائق جديدة، سيعلن عنها فور البدء بها، وبالنتيجة ستبلغ مساحة المسطحات الخضراء مع نهاية العام، وبعد اتمام عمليات الزراعة والتجميل من الجهات المختصة أكثر من 900 ألف متر مربع. وأضاف ان الدائرة أنجزت الأعمال الإنشائية في حديقة الغيل للنساء بمساحة 20.320 مترا مربعا تضم ممشى مطاطياً بطول 540 متراً ودورات مياه وكافتيريا وغرفة خدمات ومنطقة العاب للأطفال، بأرضية مطاطية، وأجهزة رياضية لأصحاب الهمم والمسنين، وأماكن جلسات ونافورة وممرات انترلوك.

وأكد أن الدائرة أنهت أخيراً الأعمال الإنشائية في مجمع وادي الحلو، بمساحة 23 ألف متر، حيث يتألف من 3 مشاريع حيوية متجاورة، بكُلفة 12 مليون درهم: الأول مبنى سكني للعمال يسع 80 عاملاً ويحتوي على مصلى وصالة ترفيه ودورات مياه وحمامات وصالات المطبخ حيث يسهم المسكن في توفير مجتمع عمالي بعيدا عن التجمعات السكنية ويوفر بيئة عمل آمنة للعمال تتوافق مع المعايير العالمية،والمشروع الثاني هو ورشة لصيانة المعدّات الآلية تضم مبنى المخازن وغرفة الحارس ومحطة تنقية لتحلية المياه تحوي خزان وحوض للتحلية تضخ 70 مترا مكعبا للمياه يوميا، لري المسطحات الخضراء، بجانب الاستفادة من الحمأة التي تنتجها المحطة سماداً للزراعة، كما يضم المشروع 13 موقفاً مظللاً ومخصصاً لشاحنات النقل الكبيرة. فيما يمثل مشتل وادي الحلو المشروع الثالث في مساحة 8 آلاف متر مربع، حيث يضم مكتبا إداريا وبيتا بلاستيكيا للزراعة، ومساحات مخصصة للزراعة.

وأشار الى ان ادارته انتهت أيضا من إنشاء أعمال التشجير الجبلي وتنفيذ مدرجات للزارعة، لتجميل مدخل منطقة وادي الحلو. وأضاف أن من ضمن المشاريع الجاري العمل فيها مجالس الضواحي التي يمتد كل منها على مساحة 5 آلاف متر مربع.

فيما كشف المهندسة بشاير المنصوري، مديرة فرع الدائرة بكلباء، عن نجاح تنفيذ استحقاق أعمال التسوية الترابية ل 82 قطعة أرض في منطقة الساف، إحدى المدن الجديدة بكلباء، وتسليم القطع المنجزة إلى دائرة الإسكان لإنشاء مدينة متكاملة تضم 464 قطعة. مشيرة الى ان القطع التي سلمت تشكل المرحلة الأولى من التسوية الترابية للمنطقة بمساحة 763939 متراً مربعاً، حيث بلغت كمية القطع اللازمة فيها 30 ألف متر مكعب، والردم 45 ألف متر مكعب.

وأكدت أن العمل جارٍ على أعمال المرحلة الثانية التي تبلغ قطع الأراضي فيها 82 قطعة والثالثة تضم 74 قطعة جرى الانتهاء من 50 قطعة، وتضم الرابعة 82 قطعة فيما تضم الخامسة 62 والسادسة 82، لتكون في مجمل قطع الأراضي التي انتهت تسويتها 135 قطعة من أصل 464.