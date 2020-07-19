شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة..مطالبة بالمزيد من التعاون مع الدوائـر المحليـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: القسم الثقافي

تشكيل وزاري جديد رأى النور، حاملاً معه طموحات جديدة، لمسيرة عمل أكثر تكاملاً، تواكب المتغيرات وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، سعياً لإسعاد الموطنين، عبر خدمات وزارية يتساءل بعضهم إن كانت قد وصلت إلى ذروة العطاء، أم أن في الجعبة المزيد ليقدم.

الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟

”الخليج 365” تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.

في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏‏ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.

ينظر عدد كبير من المثقفين الإماراتيين، من روائيين وشعراء، وقاصين، ومشتغلين بالمسرح، والفن التشكيلي، إلى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بوصفها مظلتهم، والحاضنة الحقيقية لإبداعاتهم، والراعية لطموحاتهم في سعيهم لتحقيق هواجس المبدع بوصفه شريكاً في عملية التنمية، وهناك الكثير من الإفكار والأطروحات التي يرى جمهور المثقفين أن على الوزارة أن تقوم بها، لتوجيه بوصلة الفعل الثقافي والإبداعي على نحو يحقق بناء الإنسان.

ماذا يريد المثقف الإماراتي من وزارته؟ سؤال برسم التمنيات والتأكيد على الدور المحوري لوزارة الثقافة لكي يسير عملها على أكمل وجه.

هنا مجموعة آراء لعدد من الكتاب الإماراتيين، الذين قدموا العديد من المقترحات، رغبة منهم في تأكيد الدور المنوط بالوزارة، وما يجب أن تبذله هذه المؤسسة من مبادرات تضع الثقافة الإماراتية على الخريطة العالمية.



رؤية شاملة



يقول الشاعر خالد الظنحاني: الساحة الثقافية بحاجة ماسة إلى رؤية ثقافية شاملة أكثر تصالحاً مع الواقع، بحيث تكون هناك مواءمة بين الفكر والوقائع الموضوعية. ويجب على وزارة الثقافة أن تخصص جُلّ وقتها لتقديم ما يرقى ويواكب الازدهار الإماراتي، ولا يمكن أن يتولى ذلك إلا محترفون في ميدان الوعي والتنوير الفكري، فما نطمح إليه هو أن تصبح الإمارات عاصمة للثقافة العالمية.



منصة دعم



الفنانة هدى سيف، تشير إلى أن دور الوزارة هو توفير منصة لدعم المبدعين والموهوبين في كل المجالات، من أجل رفعة الوطن، لكن هذه المنصة بدأت تتلاشى وتختفي عن الساحة، هل هذا الغياب بسبب غياب المثقف وانشغاله بعزلته نتيجة للظروف الصعبة التي يمر بها العالم؟ أم أن هذا المثقف لم يجد الدعم الكافي لإظهار إبداعاته المختلفة؟



خدمة المثقف الإماراتي



فاطمة الجلاف تقول: إن ما يتطلع إليه المثقف الإماراتي بشكل خاص، هو أن تقوم الوزارة باحتضانه، وأن تكون هذه المهمة من أولوياتها، كما أن الجهود المبذولة يجب أن تصب في المقام الأول في خدمة المثقف الإماراتي من خلال إشراكه في كل ما تقوم به الوزارة من أنشطة، كمعارض الكتب، وبرامج تنمية المهارات، وتبني مشاريع إصدار مؤلفات المثقف الإماراتي.



طبع وترجمة



القاصة عائشة عبدالله، تلفت إلى ضرورة أن تتواصل الوزارة مع المثقفين، وتطلع على مؤلفاتهم، وألا يهمش المثقف، وأن يستدعى للفعاليات التي تقيمها وزارته في الدولة، أو خارجها، وأيضاً عدم التركيز على أسماء معينة من الكتاب، كما على الوزارة أن تقوم بطبع وترجمة الإصدارات المختلفة للكتاب وتسويقها، وأن تعنى بإقامة لقاءات دورية مع المثقفين لمعرفة المستجدات المتعلقة بالشأن الثقافي.



الواجهة الرئيسية



الناقدة مريم الهاشمي، ترى أن المؤسسات الثقافية لا تقوم بمعزل عن المثقف؛ فكلاهما يعمل في توجيه الدفة نفسها الرامية لاستدامة الثقافة، ولا شك في أن مبادرات الوزارة تعمل من أجل النهوض أكثر بهذا بالتراكم البشري، مع رفع القبعة لكل ما تقدمه المؤسسات الثقافية الأخرى في الدولة، غير أن الناظر من وراء الحدود سيبحث عن وزارة المفترض أن تجتمع تحت مظلتها كل المؤسسات الثقافية.



مرآة عاكسة



ترى الكاتبة والروائية صالحة غابش، أن على وزارة الثقافة الاهتمام بالمثقفين الإماراتيين بشكل عام، وبالكاتب الإماراتي على وجه الخصوص، الذي يشعر بأن كتبه وإصداراته لا تحظى بالاهتمام المطلوب، علماً بأنه يعتبر المرآة التي تعكس وجه الإمارات، ونتمنى أن تؤدي الوزارة الأدوار المنوطة بها بشكل أوسع، وألَّا يتركز اهتمامها على لون ثقافي محدد.



جسر وصلة وصل



تقول الروائية فتحية النمر: إننا نأمل الكثير من الوزارة، ونريد أن نكون حاضرين في مختلف برامجها، وتقييماتها، فنحن لا نعلم شيئاً عن طبيعة علاقتها بالمثقف الإماراتي، وعليه، فإن من الضروري خلق جسر بين الوزارة من جهة، وبين المثقف الذي يعبّر عن طموح المجتمع من جهة أخرى، فحتى ممثلي الوزارة غير معروفين بالنسبة لشريحة المثقفين، ولا حتى خططها وبرامجها السنوية.



مجموعة تحديات



يذهب الكاتب جمال الشحي، إلى أن وزارة الثقافة تواجه جملة تحديات في أدائها، تتمثل في أن الدوائر والهيئات الثقافية «المحلية»، تقوم بدور مهم في قطاع الثقافة، وعليه فإن من الضروري أن تكون هناك خطة تعاون واضحة بين وزارة الثقافة، وهذه الدوائر والهيئات المحلية التي تعتبر نقطة قوة في صناعة الثقافة في الإمارات، وهي تخفف حملاً ثقيلاً عن كاهل الوزارة.



حضور ميداني أوسع



يُعرب الشاعر أحمد المطروشي، عن أمله في أن يكون لوزارة الثقافة حضور ميداني أوسع، إلى جانب تكثيف ورش العمل التثقيفية، واستقطاب شعراء ومثقفين من الوطن العربي بهدف خلق فرصة للاحتكاك بينهم وبين الشاعر والمثقف الإماراتي، فهذه الخطوة مهمة من أجل التعرف إلى تجارب الآخرين، وخبراتهم، كما أن من الضروري أن تكون مثل هذه الأنشطة مستمرة على مدار العام.



تفعيل قنوات التواصل

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الشاعرة شيخة المطيري، ذكرت أن الوزارة قدمت عدداً جيداً من المبادرات والفعاليات والمطبوعات، والمطلوب منها اليوم هو استمرار اللقاءات وتفعيل قنوات التواصل بينها وبين المثقفين، إضافة إلى التركيز على صناعة المثقف من خلال الاهتمام بربط صفوف المبدعين، وترسيخ دور الكتّاب الكبار، وجعلهم مرجعاً يعود له الجيل الجديد ليتعلم منه.



مبادرات



القاص محسن سليمان، أوضح أن وزارة الثقافة أطلقت العديد من المبادرات الداعمة للمثقف، كان آخرها البرنامج الوطني لدعم المبدعين في مواجهة تحديات «كوفيد-19»، وكذلك دعم الكتاب، ودور النشر، وهنالك الأمسيات التي أقامتها مؤخراً في ظل الجائحة الحالية.

وأعرب عن أمله بأن يكون هنالك عمل أكبر من قبل الوزارة في دعم المثقف.



غياب الاهتمام الكافي



خالد الجلاف، رئيس جمعية الإمارات للخط العربي، أكد أنه لم يجد في الآونة الأخيرة الدعم المنتظر من الوزارة لفئة الخطاطين، فقد توقف اهتمامها، ولم تعد تقيم المعارض والفعاليات والأنشطة، وعلى الرغم من أن الحركة الخطية الإماراتية مميزة وناجحة على مستوى الدولة، والعالم العربي، لكن الوزارة لا تشارك الخطاطين نجاحاتهم، ولا يجدون منها الاهتمام الكافي.



اهتمامات الوزارة



الدكتور حمد بن صراي الباحث في مجال التاريخ والتراث، لفت إلى أن اهتمامات الوزارة انصرفت نحو أشياء أخرى لا علاقة لها بالمثقفين، والمبدعين، والنشاط الثقافي، والتراثي، فتراث الإمارات يجب أن ينال حيزاً كبيراً من أنشطة الوزارة، وكذلك النشر العلمي الخاص بالتراث من حيث المؤتمرات والدورات التدريبية، وقد أهملت الوزارة «مكنز» الإمارات الخاص بالتراث.



خارج الصندوق



الشاعر الدكتور طلال الجنيبي، يقول: ما يراد من الوزارة اليوم، وما ينتظر منها، يحتاج إلى تفكير ينبع من خارج الصندوق، فعلى سبيل المثال يمكن القول إن المثقف يريد من وزارته أن تستمع إليه من خلال تجمع ربع أو نصف سنوي، وكذلك يريد المثقف من الوزارة السعي لتفعيل التفرغ الإبداعي لمن يستحق، وتقديم الدعم للإصدارات والمنتجات الإبداعية.



انتقاء الكوادر



الشاعر محمود نور، يرى أن للوزارة دوراً أساسياً في تعميق الوعي العام، ليصبح بمقدور المواطن العادي ممارسة دوره البنَّاء، وتفعيل هذا الدور من خلال أنشطة ثقافية على المستوى العام، وحتى على مستوى الأحياء. ذلك أن رفع المستوى الفكري والثقافي لغير المهتمين بالثقافة، وهم كثر، يدفعهم إلى تطوير رغبة البحث لديهم عما يجهلون، فنراهم يُقبلون على الثقافة.



الدعم التشجيعي



الكاتب محمد شعيب الحمادي، رئيس الهيئة الإدارية في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي، يقول: نرجو من الوزارة إعادة النظر في دعم الكتاب المواطنين في أمرين أساسيين، الأول إعادة الدعم التشجيعي للكتاب الإماراتيين بطباعة الكتب ونشرها كما عهدناها سابقاً، ما يسهم في زيادة الإصدارات، الأمر الثاني، هو الترجمة المضادة، بمعنى ترجمة الكتب الإماراتية إلى اللغات الأخرى.



الفعاليات الثقافية



الروائية والقاصة فاطمة سلطان المزروعي، تلفت إلى ضرورة أن تدعم الوزارة الكاتب الاماراتي، سواء بشراء كتبه، أو توزيعها خارج الإمارات، وتفعيل الفعاليات الثقافية والسعي نحو جذب الكاتب الاماراتي لتقديم الورش، والمحاضرات، وهذا من شأنه أن يعزز الإنتاج الاماراتي، كما تتمنى إقامة معرض افتراضي للكتاب، يعرض جميع كتب المؤلفين، ونتطلع كذلك إلى إطلاق جائزة للكاتب الاماراتي.



توطين الموسيقى



الكاتبة والملحّنة إيمان الهاشمي، تتمنى أن تعمل الوزارة على توطين الموسيقى، على أن ترتكز مهمة القائمين الأساسية في القسم الموسيقي على جذب الطاقات الوطنية كافة، وتشجيع التنافسية، وتنويع المشاركين في الفعاليات، كي يتسنى لنا تحقيق حلمنا في تكوين أوركسترا إماراتية، والعمل تحت مظلة الوزارة على تطوير الموسيقى الإماراتية، مع الحفاظ على نكهتها الأصيلة لمواكبة العصر.



مراجعات



القاص إبراهيم مبارك، دعا الوزارة إلى ضرورة أن تراجع عملها، وأن يعاد النظر في تفعيل دورها، حيث إنها ما عادت مهتمة لا بالمثقف، فهنالك جمود، على عكس السنوات السابقة، فالساحة تفتقد للفعاليات، والزخم الثقافي، كما لا توجد مشاركات لا في الخارج، ولا الداخل، وحتى عملية طباعة الكتب التي كانت تقوم بها قد ألغيت، والمطلوب من الوزارة الالتفات إلى المثقفين، والكتّاب.



خطط



يؤكد الشاعر كريم معتوق، أن أهم خطوة يُمكن أن تُقدِم عليها وزارة الثقافة هي وضع الخطط اللازمة لتصدير الثقافة الإماراتية إلى الوطن العربي، والعالم، وإحياء الأسابيع الثقافية الإماراتية خارج الدولة، وأشار إلى أن ما يريده أي مثقف من وزارة الثقافة هو أن تتعامل معه ككيان ثقافي تعمل الوزارة من أجله، وتستفيد من إمكاناته، وتقدم له الخدمات التي كُلفت الوزارة بها.