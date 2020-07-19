علماء دين يناقشون «فقه ما بعد جائحة كورونا»

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أكد سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش دعم الإمارات لمؤتمر «فقه الطوارئ: معالم فقه ما بعد كورونا» الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الذي بدأ فعالياته أمس السبت، ويواصل أعماله اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأن المؤتمر يسعى إلى تقديم حلول ومقترحات تُثري حياة الأمة وتجدد واقعها وترشد إلى مستقبلها، كخير أمة أُخرجت للناس، نحن ولله الحمد دولة يسعدها كثيراً الإسهام في تحقيق الترابط والتواصل الفكري والحقيقي بينكم، أنتم علماء الأمة، وبين جمهرة المسلمين في كل مكان.

وأضاف سمو الشيخ نهيان بن مبارك «إن المؤتمر، الذي يضم نخبة من علماء المسلمين من كافة أنحاء العالم، إنما هو دعوة مهمة إلى التعاون الإقليمي والعالمي، من أجل التغلب على المشكلات، والحفاظ على الصحة العامة، في كل مكان».

وكان الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، قد افتتح أعمال المؤتمر بكلمة رفع من خلالها تحيات قيادة دولة الإمارات لجميع المشاركين؛ وبيّن أن المؤتمر يلتئم في ظرف يمرُّ فيه العالم بأزمة لا عهدَ له بمثيلاتها، جرّاء تفشّي وباء فيروس كورونا المستجدّ، الذي أصاب الملايينَ وحصد أرواح مئات الآلاف ولا يزال يتمدّد من بلد إلى بلد.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة للشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، رئيس رابطة العالم الإسلامي، رئيس الهيئة العالمية لعلماء المسلمين ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية الذي اعرب عن سعادة الرابطة بالشراكة مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في تنظيم المؤتمر.