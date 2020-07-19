تدريب حول ضوابط تسبيب القرارات التأديبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بالتعاون مع مجلس القضاء الشرطي بالقيادة العامة لشرطة دبي، ورشة تدريبية حول ضوابط تسبيب القرارات التأديبية، بحضور العميد أحمد عبد الله شهيل، مدير عام المجلس، وعدد من الضباط والأفراد، إلى جانب عدد من المستشارين والموظفين القانونيين بالدائرة.وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أهمية عقد هذه الورش التدريبية التي تعكس حرص الدائرة على تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين، ورفع الوعي بالإجراءات السليمة في العمل القانوني.افتتح الورشة التي أقيمت عن بُعد، المستشار الدكتور جمعه عبيد الفلاسي، مدير قسم التدريب الحكومي بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الذي استهلها مرحبًا بالحضور، والتأكيد على استعداد الدائرة الدائم لتنفيذ أية مبادرات تدريبية تتعلق بمهامها واختصاصاتها، بما يعزز مقومات الريادة في العمل الحكومي.

وتضمنت محاور الورشة التي قدمها المستشار طارق فايق سعيد، من إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية بقانونية دبي، تعريفًا بالإجراءات الشكلية في الإثبات والتسبيب بالقرار التأديبي التي شهدت تطورًا في القضاء التأديبي، لتحقيق العدالة، وضمان عدم انحرافها، وتحقيق التوازن بین حرية القاضي في الاقتناع، وضمان عدم تجاوز هذه الحریة للغاية المرجوة منها.

وتطرقت الورشة التدريبية إلى التعريف بأصول وضوابط إدارة جلسات المحاكمة التأديبية، وقواعد المداولة في إصدار القرار، حيث تتلخص عملية التسبيب في سرد وقائع الدعوى واستخلاص الصحيح منها وتقديره، وتطبيق القواعد القانونية بصدده، بشرط أن يتوافر ربط منطقي بین منطوق القرار وأسبابه، وكفاية هذه الأسباب وعدم تناقضها، كما تضمنت الورشة في محوري الشكل والموضوع القواعد العامة للتسبيب في القرار التأديبي. واختتمت الورشة محاورها باستعراض بعض القرارات الصادرة.