شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: تحالفات جديدة لاختيار خليفة للفخفاخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمهل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأحزاب والكتل النيابية أسبوعاً لتقديم مقترحاتها حول الشخصية الأقدر على قيادة المفاوضات لتشكيل الحكومة القادمة، وسط حذر بعض الأطراف السياسية والبرلمانية من طريقة «المشاورات الكتابية» التي أثبتت فشلها في اختيار رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ، وتوقعات بنشوء تحالفات جديدة في المشهد السياسي التونسي، فيما أعلن وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي أن بلاده ضاعفت «الحيطة والحذر»، بعد رصد تصاعد في وتيرة محاولات التسلل من ليبيا.

وكان سعيّد قد وجه الخميس رسائل إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتهم بخصوص ترشيح شخصية لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، طبقاً لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، وذلك في مهلة أقصاها يوم الخميس المقبل.

وتؤكد تصريحات القيادات الحزبية وجود تباين في المواقف وتوجه نحو تحالفات جديدة، بحثاً عن أرضية سياسية وبرلمانية واسعة.

«حركة الشعب» تقرر نهاية الأسبوع

في هذا الإطار، أكدت «حركة الشعب»، عن طريق أمينها العام زهير المغزاوي، أنها «ستفتح قنوات للتفاوض مع أحزاب التيار الديمقراطي وتحيا تونس وقلب تونس والكتلة الوطنية بهدف الاتفاق حول مرشح أو مرشحين يقدم اسماهما إلى الرئيس، ويكون بإمكانهما الحصول على حزامين سياسي وبرلماني متينين».

واعتُبر تصريح المغزاوي تطوراً لافتاً في موقف الحركة من حزب «قلب تونس»، الذي كانت إلى وقت قريب تتهمه بالفساد وتصفه ب«واقي صدمات النهضة». وينتظر التونسيون لمعرفة ما سيقرره مكتب «حركة الشعب» السياسي الذي ينعقد نهاية هذا الأسبوع.

«النهضة» تغازل «قلب تونس»

أما حركة النهضة الإخوانية فأفادت عن طريق الناطق الرسمي باسمها عماد الخميري، أمس السبت، بأنها «حريصة على إجراء مشاورات لاختيار الأسماء مع مكونات المشهد البرلماني خاصة المكونات التي تمثل الأغلبية والتي وقّعت على عريضة سحب الثقة من الحكومة»، في إشارة إلى حليفيها في البرلمان حزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة».

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بدوره، عبّر «ائتلاف الكرامة»، وهو تيار متشدد يضم 19 نائباً، في مراسلة وجّهها إلى سعيد الجمعة عن اعتراضه على ما سمّاها «المشاورات عن بعد وبواسطة الرسائل»، معرباً عن «استعداده للمشاركة في مشاورات حقيقية ومباشرة تجمع على طاولة واحدة أهم الكتل البرلمانية الراغبة في المشاركة في الحكومة القادمة»، وفق بيانها الصادر الجمعة.

مرزوق يدعو إلى حكومة كفاءات

إلى ذلك، دعا رئيس حركة «مشروع تونس» محسن مرزوق إلى «تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب تقودها شخصية مستقلة»، وفق تدوينة نشرها على صفحته في موقع «فيسبوك» الجمعة.

كما ذهب مرزوق إلى أبعد من ذلك، متحدثاً عن السيناريو الآخر المطروح وهو حل البرلمان في حال الفشل في الاتفاق على خليفة الفخفاخ، لكنه اعتبر أن الذهاب لانتخابات مبكرة دون تغيير النظام الانتخابي «هو كمن يعالج ألم إصبع مقطوع بقطع إصبع آخر»، مضيفاً: «نتائج الانتخابات بهذا النظام الانتخابي ستكون مثل سابقتها بنفس النظام».

يذكر أن وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي أعلن يوم الجمعة أن بلاده ضاعفت «الحيطة والحذر»، بعد رصد تصاعد في وتيرة محاولات التسلل من ليبيا.

وقال الحزقي في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا الرسمية للأنباء، إن المخاوف التي تثار بشأن الحدود التونسية مردها «الوضع الخطير والاستثنائي في ليبيا التي توجد بها حرب وتدفق كبير للمرتزقة والسلاح».

وبين أن «هذا الوضع جعل تونس تضاعف من الحذر والحيطة بانتشار الجيش الوطني على طول الحدود».

وأشار الحزقي إلى أنه «تتم ملاحظة تصاعد في وتيرة محاولات التسلل»، مشدداً على أنه «سيتم التصدي لها بكامل الصرامة والحرفية، خاصة أن المناطق الحدودية مناطق عسكرية عازلة، ويسمح فيها القانون للجيش باستعمال كل الوسائل من أجل التصدي لمثل هذه الظواهر».

وذكر الوزير: «ما ينتظر من المواطنين التونسيين على الحدود تفهم دقة الوضع وخطورته، وألا يزيدوا في تعقيده لتفادي أي أحداث بالمنطقة العازلة». (وكالات)