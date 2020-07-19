شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف عن 289 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 469 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 46,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 56,711 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 338 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفّى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 469 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 48,917.

إلى ذلك أكملت الإمارات 145يوماً منذ اكتشاف أول حالة كورونا في الدولة، في 29يناير من العام الجاري، بعد أن أجرت 75 فحصاً في هذا اليوم، في حين وصل عدد الفحوص الجديدة 46,950، بإجمالي4,461,205، بواقع 45,106.4 لكل 100 ألف نسمة، ومعدل الإصابات الإيجابي 0.6 %.

وبقراءة دقيقة للإحصائيات المعلنة مؤخرا، فإن عدد الإصابات الجديدة وصل إلى 289، بإجمالي 56,711، وبواقع 573.4 لكل 100 ألف نسمة، أما إجمالي الحالات النشطة فتراجع بشكل ملحوظ، ووصل إلى 7,456 فقط، بواقع 75.4 لكل 100ألف نسمة، وعدد حالات الشفاء الجديدة وصل إلى 469، بإجمالي 48,917، بواقع 494.6 لكل 100ألف نسمة، وارتفع حالات الشفاء لتصل إلى ٨٦٪.

والإنجاز الحقيقي، أن الإمارات لم تسجل آخر يومين حالات وفاة، في حين سجلت اليوم السبت حالة وفاة واحدة، بإجمالي 338، بواقع 3.4 لكل 100ألف نسمة، ومعدل الوفيات من إجمالي الإصابات 0.6 %.

وبقراءة بيانية للمعدل المتوسط خلال 7 أيام لغاية 18يوليو الجاري، فإن عدد الفحوص اليومية ومعدلات الشفاء في ارتفاع، وعدد الإصابات والوفيات في انخفاض ملحوظ.

وتفصيلاً، فإن عدد الفحوص اليومية وصل إلى 47,223.0 متوسط الفحوص، بواقع 477 لكل 100 ألف نسمة، و0.7% معدل الإصابات الإيجابي.

وبلغ معدل الإصابات اليومية 322.6 حالة بواقع 3.3 لكل 100ألف نسمة، ووصلت حالات الشفاء اليومية إلى 609.9، بواقع 6.2 لكل 100 ألف نسمة.

وسجل متوسط الوفيات اليومية، حالة واحدة بواقع 0.0 لكل 100 ألف نسمة، 0.3% معدل الوفيات من الإصابات.

إجراءات لدعم القطاع الصحي

واتخذت الدولة والجهات الاتحادية والمحلية عدة إجراءات فعَّالة لدعم قطاعات متخصصة، وأهمها القطاع الصحي، وتمثلت الإجراءات في اعتماد مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية، واعتماد اللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها، واعتماد اللائحة التنفيذية بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية، وتأجيل تجديد بطاقة الصحة المهنية للمنشآت الخاضعة تحت إشراف البلدية، وإطلاق خريطة صحية تفاعلية تشمل بيانات 13 مركزاً لفحص كورونا من المركبة، بالإضافة إلى المشافي والمراكز الصحية والعيادات في الدولة الجهة، وتطوير دراسة الاستغلال الأمثل للمباني والمرافق الحكومية، وإمكانية تحويلها لمرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم القطاع الطبي خلال الأزمة، ومنح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات لأصحاب التخصصات الطبية المختلفة في هيئة الصحة بدبي ممن يعملون على تقديم الخدمات الطبية المباشرة لمرضى كوفيد-19، وإطلاق حملة «لسلامتكم» المجتمعية، لتعزيز صحة وسلامة العمال في دولة الإمارات، وإطلاق خط الدعم النفسي كمبادرة تطوعية تحت مظلة الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع » لتعزيز صحة المجتمع النفسية، وإطلاق مبادرة «كوني جسر الأمان» لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية للمرأة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، وتوفير13 سريراً في مركز الإيواء (المضيف) لمرضى مستشفى الرحبة، وانتداب الكادر الطبي والتمريضي من العاملين في مراكز مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إلى شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وإخلاء 100 سرير في أقسام العناية المركزة في «كليفلاند أبوظبي» لاستقبال المحتاجين لخدمات رعاية طويلة الأجل، وإطلاق برنامج «دعم الصحة النفسية للعاملين في المجال الطبي»، لتقديم الدعم للعاملين في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وإطلاق تحدي «برنامج سفراء مناعة المجتمع» لمساعدة الجهات الصحية في العالم على مواجهة الوباء، وتم تخريج ربع مليون سفير، وإطلاق حملة رقابة وقائية وتفتيش ل 1200 منشأة تقدم خدمات الصحة العامة، وإطلاق مبادرة «لنرتقي بصحة وطننا» في صورة وقف صحي، للمساهمة في مواجهة الفيروس، ومساندة جهود القضاء على الأمراض والأوبئة، ودعم الدراسات والأبحاث، وإطلاق مبادرة تعقيم مداخل ومخارج محطات البترول على الطرق الاتحادية، وإنشاء مبنى مستقل للعزل الصحي لعلاج مرضى «كوفيد-19» وبمساحة 1500 متر مربع قرب مستشفى راشد، وتعزيز الرقابة الصارمة والمستمرة على المعقمات الشخصية في الأسواق للتأكد من تسجيلها وتطابقها للمواصفات المطلوبة، واستقبال فريق طبي مكون من 105 أعضاء من الهند إلى الدولة في مهمة طبية لمعالجة مرضى كوفيد-19، وإطلاق مبادرة «الدعم الرقابي» لتعزيز الدوريات الاستطلاعية لرصد أية ممارسات لا تتوافق مع معايير الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ حملات رقابية مكثفة على المباني والمرافق التجارية والترفيهية التابعة لبلدية دبي، والمؤسسات الغذائية، والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة البيئية.

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